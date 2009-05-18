Через спалах грипу H1N1 в Японії закривають школи і банки

Кількість підтверджених випадків зараження грипом Н1N1 в Японії досягло 121 людини, захворювання реєструються серед жителів країни, що не виїжджали за рубіж, повідомляє AFP. Спалахи захворювання зафіксовані в префектурах Хіого і Осака, більшість хворих – школярі.

Різке зростання числа знов діагностованих випадків грипу H1N1 почалося в Японії у суботу. Аж до кінця минулого тижня в Японії налічувалися всього чотири випадки нової інфекції, виявлених у людей, що повернулися з Мексики і США. Особливий неспокій місцевих епідеміологів викликає той факт, що ряд хворих не виїжджали за кордон, що свідчить про те, що принаймні частина заражень відбулися на території Японії.

Для запобігання подальшому розповсюдженню вірусу на північному заході Японії закриваються дитячі сади і школи. Керівництво японських компаній просить співробітників брати лікарняний при появі щонайменших ознак нездужання. Ряд фірм переведить персонал на режим віддаленої роботи. У країні різко зріс попит на захисні маски і противірусні препарати.

medportal.ru