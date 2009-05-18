Крижаний масаж – дешеві ліки

На нашому тілі - 24 тисячі холодових рецепторів, а теплових лише 3000. І цілком природно, що протягом багатьох століть люди навчилися не тільки захищатися від холоду, але і використовувати його як лікувальний засіб. Йдеться не тільки про прикладання льоду або снігу до свіжих ударів і ран, але і про комплексну дію на організм за допомогою кріомассажу.

Фахівці відновної медицини і курортології, наприклад, цілком успішно практикують «крижаний» масаж для лікування виразок шлунку. Кріопакетом, охолодженим до мінус 21-23 градусів, водять по голому животу пацієнта протягом 15 хвилин. Людина спочатку отримує холодовой шок, потім відчуває просто холод, а потім його змінює відчуття печіння та легкого оніміння.

За час процедури температура животу знижується до +15 - +18 градусів. Як показує практика, виразки до 0,5 см заживають через сім-вісім сеансів. Серйозніші вимагають 15 сеансів. І одна з головних умов успішного проведення процедури те, що пакет не повинен танути. Для цього в центрі застосовується спеціальний кріорозчин, розроблений професором Олегом Кузнецовим.

Реакції організму на холод до кінця ще не вивчені. Але відомо, що на знижену температуру організм реагує прискоренням і посиленням обмінних процесів і виробленням власного тепла, яке відбувається одночасно з викидом в кров гормону радості, – ендорфіну.

Звичайно, якщо наш організм охолодити швидко і цілком, то нічого хорошого з цього не вийде, тому лікувальне охолоджування – це охолоджування повільне і лише невеликої ділянки тіла.

Якщо, скажімо, дитині перед сном протягом 15-30 секунд масажувати підошви крижаним пакетом, а потім надіти льняні шкарпетки і укласти спати, то у дитини підвищиться опірність організму до інфекцій, підвищиться загальний тонус, поліпшиться сон і знизиться агресивність. Такий експеримент був проведений в декількох дитсадках і в результаті, у всіх групах захворюваність дітей в період епідемій ГРВІ і грипу різко знизилася.

Адже саме в підошовній ділянці у нас зосереджена велика кількість біоактивних точок, через які можна впливати на весь організм.

www.medpulse.ru