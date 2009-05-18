Мозок працює краще, коли ми мріємо

Наш мозок працює набагато активніше, коли ми мріємо, вважають учені Університету Британської Колумбії /Канада/. Коли ми маримо про щось, діяльність мозку посилюється в цілому ряду областей, особливо в зоні, пов`язаній з вирішенням складних проблем. Хоча багато хто асоціює мрійливість з неуважністю і лінню, проте неврологи довели, що на ділі все якраз інакше: мрії допомагають мозку краще функціонувати і вирішувати поставлені задачі швидше, ніж коли ми просто зосереджені на тій або іншій проблемі.

Учасники експерименту пройшли сканування головного мозку за допомогою томографії під час виконання простих завдань: добровольцям було наказано натискати на кнопки при появі номерів на екрані монітора. Фахівці виявили, що мрійливість є одним з важливих несвідомих станів мозку, коли ми відволікаємо нашу увагу від безпосередніх завдань до глибших проблем. Мрії можуть займати третину всього часу неспання нашого життя, говорять експерти, і сприяти пізнавальному вдосконаленню.

ami-tass.ru