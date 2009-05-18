Виявлено гени, що відповідають за репродукцію у жінок

Міжнародна група учених виявила гени, що визначають час настання і згасання репродуктивних функцій у жінок. За словами дослідників, це відкриття може допомогти розробити методики лікування тих або інших порушень репродуктивних здібностей організму або пов`язаних з ними захворювань, таких як рак грудей і остеопороз, упевнені автори п`яти незалежних статей, опублікованих в журналі Nature Genetics.

Як відзначають експерти, тривалість репродуктивного періоду жінок до цих пір залишається невирішеним науковим питанням, відповідь на яке можна одержати, дослідивши цілий комплекс чинників - від індивідуальних генетичних особливостей організму, до екологічних умов і способу життя, якості живлення, здоров`я і інших. У цьому контексті час настання статевої зрілості і менопаузи у жінок є важливими параметрами, які, зокрема, дозволяють робити висновки про вірогідність розвитку вікових захворювань, таких як остеопороз або рак грудей.

Ісландській групі учених вдалося виявити гени, пов`язані з настанням менопаузи. Вік, в якому жінки переживають цей етап розвитку, складає від 40 до 60 років. Група Карі Стефансон з Ісландської компанії eCODE Genetics, показала наявність в геномі людей генів, що відсовують або навпаки прискорюючих прояв менопаузи на два роки.

rian.ru