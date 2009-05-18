Від хвороби Альцгеймера захистить праця до старості

Відхід на пенсію в літньому віці може відтермінувати хворобу Альцгеймера, пише газета Times.

Згідно дослідженню, яке було проведено відносно 382 чоловіків, якщо чоловік йде на пенсію в 65 років або пізніше, то у нього є всі шанси, що якщо він навіть і страждатиме хворобою Альцгеймера, то вона проявить себе пізніше, ніж у тих, хто закінчує трудовий шлях в 65 років.

Про це повідомила 18 травня британська газета Times з посиланням на дослідження проведене фахівцями університету Кардіфа і Інституту психіатрії при Королівському коледжі в Лондоні. Результати цієї роботи публікує авторитетне медичне видання International Journal of Geriatric Psychiatry.

У Великобританії близько 700.000 осіб страждають недоумством, з них у 417.000 виявлена хвороба Альцгеймера. Очікується, що в найближчі десять років недоумство торкнеться ще одного мільйона чоловік. І це тільки на Британських островах.

Середній вік виходу на пенсію для чоловіків в цій країні - 63,3 років. Середній вік, з якого може початися розвиток хвороби Альцгеймера, - 75,6 років.

newsland.ru