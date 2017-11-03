В Україні 40% чоловіків та 22% жінок працездатного віку помирають через алкоголь

40% смертей чоловіків та 22% жінок працездатного віку (від 20 до 64 років) є наслідком вживання алкоголю.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, про це свідчать дослідження у галузі психічного здоров'я, проведені експертами Світового банку.

Міжнародні експерти дослідили проблематику психічного здоров’я в Україні та доступ до лікування найпоширеніших психічних розладів на прикладі Львівської, Полтавської та Запорізької областей.

В Україні дуже гостро стоїть проблема розладів, що спричинені надмірним вживанням алкоголю. Спеціалісти підрахували, що 40% смертей чоловіків працездатного віку та 22% жінок віком від 20 до 64 років є наслідком вживання алкоголю.

Найчастіше причиною смерті, що пов’язана з психічними розладами та вживанням алкоголю, є суїцид. Україна сьогодні входить в десятку країн з найвищими показниками суїциду.

Варто зазначити, що психічні розлади мають великий вплив і на фізичне здоров’я людей. Так, тяжка депресія спричиняє ішемічну хворобу серця, посттравматичний стресовий розлад підвищує рівень смертності від ішемічної хвороби, пухлин та навмисних і випадкових травм. Вживання алкоголю часто є причиною туберкульозу, респіраторних інфекцій, множинного раку, серцево-судинних захворювань та хвороби системи кровообігу, цирозу печінки, панкреатиту, епілепсії, цукрового діабету, травм та міжособистісного насилля.

За оцінками Міжнародного медичного корпусу, близько 75% українців нині не мають доступу до кваліфікованої допомоги у сфері психічного здоров'я. В Україні є велика кількість психіатрів, натомість не вистачає психологів, психотерапевтів та соціальних працівників. Державні університети не завжди можуть забезпечити належної якісної підготовку кадрів, а приватні заклади пропонують дороге навчання психотерапевтів, яке іноді не керується науково-обґрунтованими підходами до лікування. За відсутності системи ліцензування та сертифікації професіоналів та навчальних центрів, спеціалісти та пацієнти вимушені робити свій вибір наосліп.

Громадяни часто стикаються з психологічними бар’єрами: сором, брак довіри до системи, недостатня кількість інформації та обізнаності, висока вартість лікування, острах перед можливість розповсюдження інформації про свою проблему, негативний досвід попередньоїдопомоги, географічна віддаленість.

Експерти зауважують, нині психічні захворювання – один з найбільших невидимих тягарів у світі. До 2030 року депресія стане третьою найбільш поширеною хворобою в країнах з низьким доходом і другою – з середнім. Натомість кожен долар, інвестований у лікування загальних психічних розладів в Україні, принесе 2 долари у відновлення людської продуктивності, тобто це інвестування в економіку країни.

Світовий Банк представив результати оцінювання: «Психічне здоров’я на перехідному етапі: Результати оцінки та рекомендації для інтеграції охорони психічного здоров’я в систему первинної медико-санітарної допомоги та громадські платформи надання послуг», що проводилося спільно Міжнародним медичним корпусом, Світовим Банком та Швейцарським Бюро Співробітництва. Дослідження фокусувалося на найпоширеніших психічних розладах: депресія, тривожні стани, посттравматичний стресовий розлад та розлади, пов’язані з вживанням алкоголю.