Українці, які живуть на сході країни, є групі ризику щодо психічних розладів - дослідження

Психічні хвороби займають друге місце серед причин інвалідності в Україні.Як повідомили УНІАН у МОЗ, про це свідчать дослідження у галузі психічного здоров'я, проведені експертами Світового банку.

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Міжнародні експерти дослідили проблематику психічного здоров’я в Україні та доступ до лікування найпоширеніших психічних розладів на прикладі Львівської, Полтавської та Запорізької областей.

Згідно з даними цього дослідження, проблеми з психічним здоров’ям просідають друге місце серед причин інвалідності в Україні.

Дослідження виявило, що проблеми з психічним здоров’ям в Україні тісно пов’язані з бідністю, безробіттям та відчуттям небезпеки, що посилюються у зв’язку з наслідками військового конфлікту на Сході країни. Так, в зоні ризику психологічних розладів є українці похилого віку, з низьким рівнем освіченості та ті, що живуть на сході України. Серед осіб старшого віку депресія найчастіше з’являється у людей, які страждають хронічними захворюваннями.

Світовий Банк представив результати оцінювання: «Психічне здоров’я на перехідному етапі: Результати оцінки та рекомендації для інтеграції охорони психічного здоров’я в систему первинної медико-санітарної допомоги та громадські платформи надання послуг», що проводилося спільно Міжнародним медичним корпусом, Світовим Банком та Швейцарським Бюро Співробітництва. Дослідження фокусувалося на найпоширеніших психічних розладах: депресія, тривожні стани, посттравматичний стресовий розлад та розлади, пов’язані з вживанням алкоголю.