В Україні намагалися зареєструвати неперевірений медичний препарат для наркозу

Служба безпеки України припинила протиправну державну реєстрацію неперевіреного медичного препарату.

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Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що фірма-імпортер пролобіювала реєстрацію в Україні препарату для наркозу без необхідного пакету документів та досліджень.

«Оперативники спецслужби спільно з прокуратурою задокументували, що експерт ДП «Державний експертний центр МОЗ України» свідомо рекомендувала препарат до реєстрації, проігнорувавши висновки експертних комісій центру», - йдеться у повідомленні.

За матеріалами СБУ готується скасування реєстрації неперевірених ліків, які не встигли надійти до вітчизняних медичних та аптекарських закладів. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 321-2 Кримінального кодексу України, експерту повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

У відомстві також повідомили, що проводяться слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх посадовців та комерсантів, причетних до організації протиправної реєстрації медпрепарату.