Перекушування: благо або шкода?

Чіпси, шоколадки, сухарі, горішки, глазуровані сирки, льодяники. Що тільки щодня ми не відправляємо в рот, щоб усунути відчуття голоду або часто просто скрасити смуток, тугу, самоту, підсолодити поганий настрій, відвернутися від тривожних думок або навіть перемкнути увагу від похмурої погоди за вікном, яка так і тягне в сон. Хапаємо на льоту, не помічаємо, як одержуємо чергову порцію зайвих калорій, не замислюємося про те, що порушуємо обмін речовин, та і взагалі завдаємо більше шкоди, ніж користі своєму організму.

Як же бути тим, хто помічає за собою подібні промахи і найголовніше – готовий і бажає з ними боротися? Спробуйте діяти таким чином.

1. Не намагайтеся одного разу і назавжди позбавитися всякого роду перекушувань. Адже іноді вони потрібні. Грамотно підібрані снеки можуть стати хорошим помічником в боротьбі з голодом, додатковим джерелом вітамінів і корисних речовин і навіть першою стежиною до зниження зайвої ваги і створення нової системи живлення.

2. Стежте за тим, чим ви зібралися побалувати себе. Перетворіть дурні перекушування на корисні. Хай під рукою завжди буде стаканчик йогурту, баночка сирка, жменька сухофруктів, банан, яблуко або пара хлібців. Вибирайте найрізноманітніші продукти, проявіть фантазію, подумайте, що насправді не вистачає вашому утомленому організму.

3. Зупиніться перед тим, як з`їсти чергову шоколадну цукерку. Спробуйте на мить відвернутися і поставити собі питання: чи дійсно мені так необхідно прямо зараз з`їсти цю здобну булочку або спустошити пакетик сухарів?

4. Стежте за часом, який пройшов між прийомами пищи. Не поспішайте винити свій ненажерливий шлунок. Часто це тільки нам так здається, що пора перекусити, а насправді відчуття голоду іноді буває помилковим.

5. Старайтеся, якщо не в будні, то хоч би у вихідні збиратися за столом разом з рідними і близькими. Спробуйте за обідом або вечерею не поспішати, одержати задоволення від самого процесу, відмітити максимум відтінків кожного з блюд, насолодитися приємним спілкуванням за чашкою ароматного чаю з тими, що оточують, а не тільки черговим шматком відправленого до рота торта. Хто знає, можливо, тоді ви зможете переоцінити роль повноцінних сніданків, обідів і вечерь і скоротити кількість непотрібних перекушувань.

Любіть себе, цінуйте кожну мить життя і хай у вас буде якомога більше вільних хвилин для чогось приємного, корисного і бажаного.

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