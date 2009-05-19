Недоношені діти схильні до ризику дихальних інфекцій

Навіть небагато недоношені діти гестаційного віку в 33-36 тижнів мають підвищений ризик респіраторних інфекцій, що приводять до пневмонії в дитинстві, згідно дослідження центру Kaiser Permanente /США/.

Фахівці з`ясували, що ризик дихальних хвороб вище у тих немовлят, які піддавалися в неонатальний період дії додаткового кисню або штучної вентиляції легенів. Педіатри виявили високу вірогідність розвитку дихальних захворювань навіть у тих малюків, які з`явилися на світ на 37 тижні вагітності. Огляд проводився серед 108 тис. 794 немовлят за шестирічний період. В порівнянні з дітьми, що народилися на 38-40 тижні, організм 37-тижневих новонароджених більшою мірою був схильний до дії дихальних вірусів - ризик складав 37%. В той же час малюки, що народилися на 34-36 тижні, мали 70-процентний ризик легеневих інфекцій.

Було зафіксовано, що діти, що народилися на 41 тижні і більш, навпаки були захищені від пошкодження дихальної системи і респіраторного інфікування на 14%. Навіть після введення контролю за передчасними пологами акушери все одно відзначали, що недоношені діти, що одержали додатковий кисень при народженні, на 50-120 відсотків були схильні до гострих дихальних інфекцій протягом першого року життя.

ami-tass.ru