Чаювання підвищує продуктивність праці

Як полігон для дослідження автори роботи використовували колл-центр на Род-айленді. Причина такого вибору в тому, що продуктивність праці його співробітників чітко вимірюється і фіксується протягом всього дня (це кількість оброблених дзвінків і також виконання ряду інших завдань).

Результати цього досліду ще не опубліковані, але загальні висновки вже відомі: чим активніше безпосереднє спілкування людей, тим вище їх продуктивність на робочому місці.

Ймовірно, таке спілкування, крім розмов на загальні теми, допомагає і в передачі корисної (у плані роботи) інформації, у вирішенні якихось проблем і так далі, — розсудили дослідники. Ну і загальний клімат в колективі грає свою роль.

Експериментатори також заявили, що новий результат підтверджує висновки іншого дослідження на цю ж тему (виконаного тією ж групою учених). В ході його було з`ясовано, що співробітники ІТ-КОМПАНИЙ, які багато спілкуються безпосередньо один з одним, мають на 30% вищу продуктивність праці за службовців, що уникають такої взаємодії.

Все це, можливо, звучить не цілком сучасно, враховуючи розвиток телекомунікаційних технологій і зростання популярності видаленої роботи (телероботи). Тим часом, як відзначає Пентленд, при "електронному" спілкуванні втрачаються багато важливих сигналів — мова жестів, міміка.

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