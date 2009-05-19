Кокаїн викликає довготривалі зміни в мозку

Американські дослідники з`ясували, як кокаїн міняє активність генів в мозку.

Дослідження проводилося співробітниками Медичної школи Маунт-Синай за підтримки США Національного інституту по вивченню проблем наркоманії. Учені використовували новий вигляд молекулярного аналізу, щоб встановити зміни в генній активності у мишей, яким вводилися дози кокаїну.

Зокрема, необхідно було з`ясувати, як змінюється кількість білків, які зв`язуються з ДНК і регулюють те, як читається генетична інформація в ланцюжку ДНК при створенні комплементарної послідовності РНК.

Використовуючи ці генетичні маркери, учені встановили, як наркотик впливає на критичну область мозку - так звану зону винагороди. Виявляється, хронічне споживання кокаїну активізує сімейство генів сіртуїнів.

На думку учених, це дослідження надає фундаментально нову інформацію про ряд генів, які змінюються під дією кокаїну. Можливо, в недалекому майбутньому медики навчаться блокувати активність сіртуїнів, усуваючи тим самим тягу наркоманів до кокаїну і позбавляючи їх задоволення від його вживання.

compulenta.ru