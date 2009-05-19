У Греції підтверджено перший випадок грипу А/H1N1

Перший випадок нового грипу А/H1N1 підтверджено в Греції, заявив заступник міністра охорони здоров`я й соціальної взаємодопомоги Георгіос ПАПАГЕОРГІУ.

За його словами, як передає ІТАР-ТАСС, "вірус виявлено у 19-річного грецького студента, який нещодавно повернувся до Греції із США".

Як повідомив Г.ПАПАГЕОРГІУ, "перевіряються також члени родини студента", якого було відпущено після перших аналізів додому, а відтак госпіталізовано.

Органи охорони здоров`я країни також попередять пасажирів рейсу з Нью-Йорка, яким хворий прилетів до Греції, сказав він.

Як відзначає NEWSru, Міністерство охорони здоров`я й соціальної взаємодопомоги Греції повідомило, що "стратегічних запасів" протигрипозних препаратів, зокрема Tamiflu, достатньо для лікування 12 відсотків 11-мільйонного населення країни. Дві афінські лікарні обладнано для лікування нового грипу.

Перший випадок нового грипу в Греції збільшив до 41 кількість країн, де з`явився новий грип. Від нього вже загинули 74 людини.