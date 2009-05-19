Сьогодні - Міжнародний день боротьби з гепатитами

Сьогодні відзначають Міжнародний день боротьби з гепатитами, проголошений Міжнародним Альянсом боротьби з гепатитами /World Hepatitis Alliance/, що об`єднує понад 200 асоціацій хворих гепатитами по всьому світу. У всесвітньому масштабі цей день відзначають другий рік підряд.

Міжнародна акція покликана підвищити обізнаність світової спільноти про проблему розповсюдження вірусних гепатитів. За словами фахівців, поки визнання серйозності цієї проблеми на державному рівні не йде у жодне порівняння з рівнем обізнаності щодо ВІЛ/СНІДу незважаючи на те, що кількість інфікованих і рівень смертності у цих хвороб приблизно однаковий.

Згідно визначенню Всесвітньої організації охорони здоров`я /ВООЗ/, гепатит – це запалення печінки, що в більшості випадків викликається вірусною інфекцією. Існує п`ять основних вірусів гепатиту - А, B, C, D і E. Симптоми гепатиту включають жовтяницю /пожовтіння шкіри та очей/, темну сечу, надмірну втому, нудоту, блювоту і біль у ділянці живота.

Гепатит А і Е, як правило, викликають забруднені харчові продукти і вода. Гепатит В, C і D зазвичай розвивається в результаті парентеральних контактів з інфікованими рідинами організму /зокрема, при переливанні крові або інвазивних медичних процедурах з використанням забрудненого обладнання/. Гепатит В передається також при сексуальних контактах.

Найважчий тип вірусного гепатиту – гепатит В. Його називають «тихим вбивцею», оскільки він протікає практично непомітно, але при цьому нерідко приводить до летальних наслідків.

Гепатит В – широко поширене інфекційне захворювання, яке характеризується ураженням печінки. Хвороба може протікати у вигляді гострої або хронічної інфекції. Хронічна форма інфекції – це найбільш поширений варіант перебігу гепатиту В. У 10% хворих гострим гепатитом В інфекція приймає характер хронічною.