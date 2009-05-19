Якщо тиск знижений

Часто у медичній літературі можна знайти інформацію, про те, що допомагає в боротьбі з підвищеним тиском, а ось щодо зниженого, то рекомендацій практично не зустрінеш. Що ж робити людям в цьому випадку? Адже найчастіше поради зводяться до вживання кави.

Але не всім і не завжди воно може допомогти, що ж ще можна запропонувати в цьому випадку? В першу чергу, не варто покладати всіх надій на цей прекрасний і ароматний напій, оскільки надмірне вживання кофеїну (більше трьох випитих чашок кави на день), може привести до зворотного ефекту, тобто ви відчуватимете сонливість, замість очікуваного приливу сил.

На три найближчі години вам допоможе підбадьоритися одна чашка натуральної кави. Також, гіпотонікам потрібні постійні джерела вітамінів, запаси яких вони можуть поповнити за рахунок вживання овочів, фруктів і ягід. Відмінно підвищують тонус чорна смородина, лимони, плоди шипшини, обліпиха, морква, яловича печінка, яйця, вершкове масло, червона і чорна ікра.

Підтримувати в тонусі судини можна за рахунок природних стимуляторів, таких як півонія рожева, женьшень, левзея, лимонник. Як правило, знижений артеріальний тиск частіше зустрічається серед жіночої половини людства, їм рекомендується скористатися найбільш дієвим способом – зайнятися тренуванням судин, проводити яку можна в домашніх умовах.

Таке тренування включає контрастний душ з подальшим розтиранням тіла м`яким рушником. Також, рекомендується проведення нескладної уранішньої гімнастики.

Корисною буде підвищена фізична активність, так що не відмовляйтеся від піших прогулянок, їзди на велосипеді, відвідин басейну, оскільки ці навантаження є прекрасним тренуванням для судин.

Ну і, звичайно ж, велике значення має повноцінний сон.

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