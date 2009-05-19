Обама знову виступив на захист абортів
10:56, 19 травня 2009Країна
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Вірцуючі засудили президента
Барак Обама одержав в Університеті Нотр-Пані в Індіані почесний докторський ступінь.
Але рішення адміністрації католицького університету запросити Обаму на церемонію викликало засудження у багатьох віруючих, оскільки президент схвалює право на аборт.
Виступаючи перед аудиторією з 2900 випускників, Обама визнав, що сторони щодо суперечки про аборти навряд чи коли-небудь зможуть примиритися.
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