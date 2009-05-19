Обама знову виступив на захист абортів

Барак Обама одержав в Університеті Нотр-Пані в Індіані почесний докторський ступінь.

Але рішення адміністрації католицького університету запросити Обаму на церемонію викликало засудження у багатьох віруючих, оскільки президент схвалює право на аборт.

Виступаючи перед аудиторією з 2900 випускників, Обама визнав, що сторони щодо суперечки про аборти навряд чи коли-небудь зможуть примиритися.

www.rbc.ua