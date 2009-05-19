Американські сигарети палити небезпечно

Палити сигарети сьогодні небезпечніше, ніж декілька десятиліть тому... Принаймні в США - через зміни у складі тютюнової суміші.

До половини випадків раку легенів в країні має своєю причиною ці зміни, заявив професор Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Девід Бернс на зустрічі Товариства по вивченню нікотину і тютюну.

Учені не вперше приходять до висновку, що рух за низький вміст смол в сигаретах, що розвернувся в 1960-х роках, привів до несподіваних наслідків. Було виявлено зростання випадків легеневої аденокарциноми. Раніше рак легенів виникав, як правило, в бронхах, а потім почастішали випадки раку в бронхіолах. Учені пов`язали це з тим, що курці, одержавши м`якші сигарети, стали сильніше затягуватися.

Девід Бернс, у свою чергу, виявив, що в США легенева аденокарцинома реєструється частіше в порівнянні з Австралією, хоча обидві країни перемкнулися на м`якші сигарети приблизно в один час. У США це 65-70% випадків раку легенів, а в Австралії - 40%. Учений упевнений: це пов`язано з тим, що австралійські сигарети містять на 20% менше нітрозамінів - відомих канцерогенів.

Дослідження готується до публікації в одному з медичних журналів.

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