Яка ситуація з захворюваністю на грип A(H1N1)?

За інформацією Оперативного штабу МОЗ України з реагування на ситуацію з розповсюдження свинячого грипу у світі та координації дій щодо попередження заносу вірусу в Україні, із 39 країн надійшли офіційні повідомлення про 8480 випадків інфікування грипом A(H1N1).

З Мексики надійшло повідомлення про 2895 підтверджених випадків захворювання, у тому числі 66 летальних. Уряд Сполучених Штатів Америки повідомив про 4714 лабораторно підтверджених випадків захворювання людей, 4 з яких закінчилися летально. Канада повідомила про 496 лабораторно підтверджених випадків захворювання людей, один з яких закінчився летально. Коста-Ріка повідомила про 9 лабораторно підтверджених випадків захворювання людей, один з яких закінчився летально.

Повідомлення про лабораторно підтверджені випадки без смертельних випадків надійшли з Аргентини (1), Австралії (1), Австрії (1), Бельгії (4), Бразилії (8), Китаю (5), Колумбії (11), Куби (3), Данії (1), Еквадору (1), Сальвадору (4), Фінляндії (2), Франції (14), Німеччини (14), Гватемали (3), Індії (1), Ірландії (1), Ізраїлю (7), Італії (9), Японії (7), Малайзії (2), Нідерландів (3), Нової Зеландії (9), Норвегії (2), Панами (54), Перу (1), Португалії (1), Польщі (1), Республіки Корея (3), Іспанії (103), Швеції (3), Швейцарії (1), Таїланду (2), Туреччини (1), Сполученого Королівства (82).

В Україні випадків захворювання на грип А (H1N1) не зареєстровано.

Продовжується моніторинг за захворюваністю на грип та гострі респіраторні інфекції в Україні.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України продовжує проведення протиепідемічних заходів щодо осіб, які прибувають в Україну з країн, на території яких зареєстровані випадки захворювання на грип A (H1N1).

За даними Державної прикордонної служби України за останню добу всього пропущено через державний кордон на в’їзд в Україну осіб з 36 країн поширення грипу типу А (Н1N1) – 19 922, з них громадян України – 9 113; іноземних громадян – 10 809.

Всього з 30 квітня по 18 травня 2009 року в’їхало в Україну – 161 011 осіб, з них громадян України – 72 648; іноземних громадян – 88 363, із них громадян Мексики – 29.

Осіб з симптомами, схожими на захворювання на грип типу А (Н1N1) в пунктах пропуску через державний кордон ані серед громадян України, ані серед іноземних громадян не виявлено.

moz.gov.ua