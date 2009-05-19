Алергія на випромінювання мобільних телефонів. Що це?

Співробітник Каролінського університету в Стокгольмі (Швеція) Олле Йоханссон опублікував в журналі Pathophysiology роботу під назвою "Дія електромагнітних полів на імунну систему - потенційний чинник клітинних порушень і зниження функції самовідновлення тканин, що веде до захворювань і травм".

Робиться висновок про наявність особливої їх дії на імунну систему людини - своєрідної алергії на випромінювання. Факт появи в нашому житті принципово нового алергену вимагає, як мінімум, перегляду існуючих санітарних норм і глибокого аналізу механізмів дії штучних джерел випромінювання на організм людини. Найбільш поширеним, могутнім і небезпечно локалізованим джерелом такої дії є антени мобільних телефонів.

Доктор Йоханссон звертає увагу на те, що імунна система людини розрахована на компенсацію дії на організм людини чинників, присутніх в природному місці існування. Штучні джерела випромінювання володіють абсолютно іншими характеристиками. Справитися з їх дією імунна система людини, очевидно, нездібна.

Гіпотеза дії випромінювання на імунну систему людини припускає, що результат послідує неминуче - проте виявиться не специфічним чином (у вигляді зростання захворюваності, зниження загальної опірності організму, і т.д.).

mk