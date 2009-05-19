Як пришвидшити втрату ваги при тренуваннях

Ви регулярно тренуєтеся, але, здається, вага нікуди не йде? Ви не одні! Щоб підвищити свої шанси на успіх в боротьбі із зайвими кілограмами, спробуйте ці три фітнес – стратегії:

1. Підвищіть інтенсивність кардіотренувань.

Один з кращих способів збільшити витрату калорій в ході тренувань, направлених на зміцнення серцево-судинної системи, - включити в них інтервали. Це означає, що замість того, щоб займатися в одному ритмі весь час, ви чергуєте інтервали високої і нижчої інтенсивності, що дозволяє вам добитися більшого і при цьому не треба підтримувати високий темп впродовж всього заняття. Пам`ятайте про наступні рекомендації, коли почнете вводити інтервали в свої звичайні тренування:

- протягом самого інтервалу намагайтеся займатися інтенсивніше, ніж зазвичай, проте, не перестарайтеся, щоб вам не довелося зупинятися на відпочинок.

- залишайте достатньо часу між інтервалами.

2. Включіть в свої заняття міні-тренування.

Навіть якщо ви тренуєтеся регулярно, коротка прогулянка вранці або увечері може істотно збільшити загальну витрату калорій. Всього лише за одну 10-хвилинну прогулянку швидким кроком ви можете спалити до 60 ккал, а це, у свою чергу, складається в більш ніж 400 ккал в тиждень! Ось декілька порад з введення ходьби в графік ваших тренувань:

- зігніть руки в ліктях і злегка допомагайте собі руками для збільшення швидкості ходьби.

- щоб підвищити швидкість, віддавайте перевагу коротким швидким крокам.

- постарайтеся включити в маршрут який-небудь підйом, щоб спалити більше калорій.

3. Зміцніть і приведіть м`язи в тонус

Просто додавши в свій режим коротке силове тренування, кожен другий або третій день, ви збільшите м`язову масу, а кожен кілограм м`язів спалює на 35-50 ккал більше, ніж кілограм жирової тканини. Декілька порад:

- Якщо ви без зусиль виконуєте більше 12 повторів вправи, можливо, пора збільшити вагу гантелей. Якщо тяжко зробити 8 повторів, означає, що вага дуже велика, і потрібно узяти гантелі трохи менші.

- Опрацьовуйте все тіло, а не 1-2 області. Це повинно забезпечити м`язовий баланс.

- Якщо ви ніколи раніше не виконували силового тренування, зверніться до особистого тренера – він покаже вам, як виконувати вправи, що допоможе освоїти правильну техніку їх виконання і уникнути травм.

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