Учні школи соціальної реабілітації отруїлися ліками

У Харкові у загальноосвітній школі соціальної реабілітації шестеро учнів отруїлися ліками.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН із власних джерел, учні отруїлися 18 травня настоянкою чемериці. Їх було госпіталізовано до міської інфекційної лікарні.

У телефонній розмові заступник директора школи Світлана ГОЛОБОРОДЬКО заявила кореспонденту УНІАН, що вона не буде ні повідомляти, ні коментувати цю подію.

За її словами, керівництво школи поінформувало обласну прокуратуру, а також Міністерство освіти і науки України про отруєння учнів, і «цього досить».

Офіційної інформації про отруєння учнів у Харкові на цей час ще немає.