Учні школи соціальної реабілітації отруїлися ліками
12:40, 19 травня 2009Країна
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Госпіталізовані до інфекційної лікарні
У Харкові у загальноосвітній школі соціальної реабілітації шестеро учнів отруїлися ліками.
Як стало відомо кореспонденту УНІАН із власних джерел, учні отруїлися 18 травня настоянкою чемериці. Їх було госпіталізовано до міської інфекційної лікарні.
У телефонній розмові заступник директора школи Світлана ГОЛОБОРОДЬКО заявила кореспонденту УНІАН, що вона не буде ні повідомляти, ні коментувати цю подію.
За її словами, керівництво школи поінформувало обласну прокуратуру, а також Міністерство освіти і науки України про отруєння учнів, і «цього досить».
Офіційної інформації про отруєння учнів у Харкові на цей час ще немає.
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