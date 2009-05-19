Ющенко відвідав Вінницький центр соціальної реабілітації дітей

У рамках робочої поїздки на Вінниччину Президент України Віктор ЮЩЕНКО ознайомився з роботою Вінницького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій».

Як повідомляє прес-служба Президента, Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації молоді з функціональними обмеженнями «Обрій» розрахований на 40 дітей з дитячим церебральним паралічем та ментальними проблемами.

У Центрі 16 штатних співробітників – реабілітологи, психологи, педагоги, соціальні та медичні працівники, також допомагають 18 волонтерів.

Глава держави оглянув кімнати рухової активності, адаптаційної програми, працетерапії та майстерні.

Спілкуючись із працівниками Центру, В.ЮЩЕНКО подякував їм за те, що за покликом свого серця вони опікуються дітьми з функціональними обмеженнями, відновлюють та підтримують їхній фізичний та психічний стан.

Глава держави наголосив: в Україні не може бути байдужої політики стосовно людей з обмеженими можливостями. Вони мають бути повноправними та активними членами нашого суспільства.

Президент відзначив, що у Вінницькій області діє п`ять центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями – найбільше в Україні. Він подякував владі і людям Вінничини за усі зусилля, що вони докладають у цій справі.

Нині в Україні функціонує 15 центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями: АР Крим – 1, Вінницька – 5, Донецька – 1, Закарпатська – 1, Івано-Франківська – 1, Одеська – 3, м. Київ – 3.

З 2005 року Президент України підписав 6 Указів, спрямованих на вирішення проблем людей з обмеженими можливостями. У вересні 2008 року підписано документи про приєднання до Конвенції ООН про права інвалідів.