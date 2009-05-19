Порушення серцебиття і розвиток недоумства – взаємозв'язані

Ненормальне серцебиття, відоме як миготлива аритмія, пов`язане з розвитком хвороби Альцгеймера.

До такого висновку прийшли учені з організації Intermountain Healthcare (Солт-лейк-ситі, США). Дослідники проаналізували дані про 37 тисяч пацієнтів, які впродовж п`яти років проходили лікування в двадцяти клініках Intermountain Healthcare в Юті, Айдахо і Вайомінгу.

Як з`ясувалося, у людей з миготливою аритмією хвороба Альцгеймера розвивалася на 44% частіше, ніж у тих, хто на серцеві захворювання не страждав. Зв`язок між аритмією і деменцією був найбільш явним у пацієнтів у віці до 70 років. Вони захворювали хворобою Альцгеймера на 130% частіше всіх інших. Лікарі також відзначають, що поєднання серцевих порушень і старечої деменції може бути смертельно небезпечним. В ході дослідження виявилося, що пацієнти з хворобою Альцгеймера і аритмією вмирали на 61% частіше за інших.

Пояснити цей зв`язок можна тим, що обидва захворювання мають відношення до високого кров`яного тиску. Із-за нього погіршуються функції серця, кров перестає поступати в мозок в достатній кількості, і клітини мозку починають випробовувати кисневе голодування. Можливо також, що в основі обох захворювань лежить запалення, оскільки молекули С-реактівного білка були виявлені як у хворих з аритмією, так і у пацієнтів з хворобою Альцгеймера. Нарешті, третій варіант припускає, що миготлива аритмія і хвороба Альцгеймера виникають із-за безсимптомних інсультів. Якщо ця теорія вірна, то лікування повинне бути направлене на запобігання тромбоутворенню, яке і є причиною мікроінсультів.

compulenta.ru