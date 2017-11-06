Медики розповіли про основні симптоми менінгіту

Менінгіт – це запалення захисних оболонок головного або спинного мозку людини. Бактеріальна або вірусна інфекція, що потрапляє до спинномозкової рідини (ліквору), яка циркулює у порожнинах головного та спинного мозку, та зазвичай викликає запальний процес. Однак причинами менінгіту можуть стати і певні травми, рак, вживання деяких лікарських препаратів, а також інші види інфекцій.

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Як правило, збудники бактеріального менінгіту передаються від однієї людини до іншої. Деякі бактерії розповсюджуються через їжу, наприклад, лістерії (Listeria monocytogenes).

Важливо пам’ятати, що люди можуть бути переносниками таких бактерій і при цьому не захворіти на менінгіт. Більшість переносників не хворіють на менінгіт, але можуть заразити інших.

Ось приклади найпоширеніших шляхів розповсюдження бактерій від однієї людини до іншої:

· Матері можуть заразити дитину бактеріями стрептококу групи Б та кишковою паличкою під час вагітності та пологів.

· Деякі збудники передаються з крапельками слини при чханні, кашлі та близькому контакті, наприклад, гемофільна паличка типу Б (Hib-інфекція) та пневмококи.

· Менінгококи передаються через слизові виділення дихальних шляхів або горла (слина або мокрота). Це найчастіше відбувається при близькому (кашель чи поцілунок) або тривалому контакті (спільне проживання) із хворим.

· Кишкова паличка може попасти в організм з їжею, приготованою переносниками збудника, які не помили руки після відвідування туалету.

Зазвичай першими симптомами менінгіту є підвищення температури, головний біль та ригідність (збільшення тонусу) потиличних м'язів. До інших поширених симптомів належать:

· нудота,

· блювання,

· фотофобія або світлобоязнь (хвороблива чутливість ока до світла),

· зміни психічного стану (розгубленість).

На відмінну від дітей старшого віку, новонароджені та немовлята відносяться до групи підвищеного ризику розвитку бактеріального менінгіту. Найбільш поширеними симптомами менінгіту у малюків є дратівливість, блювання, втрата апетиту, спад активності. Крім того, лікарі завжди оглядають стан великого тім'ячка та перевіряють рефлекси для діагностики причини захворювання у дітей. Якщо ви помітили один із перерахованих вище симптомів у свого малюка, негайно проконсультуйтеся із лікарем.

Симптоми бактеріального менінгіту можуть розвиватися раптово та миттєво, а можуть і з'явитися через кілька днів (у більшості випадків, протягом 3-7 днів після зараження збудником).

Пізніше можуть розвиватися і такі небезпечні симптоми менінгіту, як судоми чи кома. Тому кожен, хто помітив у себе симптоми менінгіту, повинен якнайшвидше звернутися до лікаря.

Вагітні жінки належать до групи підвищеного ризику розвитку лістеріозу – інфекційного захворювання, збудниками якого є бактерії роду Listeria monocytogenes. Вплив хвороби буде незначним для самої вагітної жінки: як правило, піднімається висока температура та можуть з’явитися деякі класичні симптоми легкої форми ГРВІ. Інша справа – вплив лістеріозу на плід: у майбутньої дитини можуть бути дуже серйозні проблеми зі здоров'ям, у тому числі розвиток менінгіту. Крім того, інфікування під час вагітності може стати причиною викидня, народження мертвого плоду (мертвонародження), передчасних пологів тощо. Оскільки заразитися лістеріозом можна при вживанні продуктів харчування, заражених цими бактеріями, вагітні жінки повинні знизити ризик розвитку менінгіту (як серйозного ускладнення після інфікування збудниками Listeria monocytogenes) у себе та у плода, уникаючи певних продуктів харчування та самостійно готуючи їжу вдома з дотриманням усіх правил гігієни.

Вагітні жінки можуть передавати стрептокок групи Б (Group B streptococcus) своєму плодові під час пологів. У інфікованих новонароджених може швидко розвинутися менінгіт або інші смертельно небезпечні хвороби. Тому вагітним жінкам рекомендують на 35-37 тижнів вагітності порадитися із лікарем щодо проходження спеціального тесту на наявність стрептококів групи Б. У разі позитивного результату, лікар повиинен призначити відповідні антибіотики (які жінки приймають під час пологів), щоб запобігти зараженню плоду цією інфекцією.