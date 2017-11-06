МОЗ не змогло обрати достойних керівників директоратів на зарплату 50 тисяч грн

Міністерство охорони здоров’я України не змогло обрати генеральних директорів нових п’яти директоратів у відомстві, тому найближчими днями буде оголошено повторний конкурс.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк під час брифінгу в Будинку уряду.

«Сьогодні ми переоголошуємо конкурс на ці позиції після того, як протягом попередніх трьох місяців ми не змогли відібрати жодного із п’яти генеральних директорів в генеральні директорати», - сказав він.

Ковтонюк підкреслив, що для МОЗ важливо не просто зайняти вакантні посади, а набрати людей, які будуть здібними та готовими впроваджувати медичну реформу.

«На останньому етапі (відбору) у нас було лише троє людей, з яких ми сподівалися відібрати хоча б кількох директорів, але, будучи так само вимогливими на етапі інтерв’ю, ми зрозуміли, що не було в цьому наборі людей, яких можна було б обрати на посаду генерального директора… Тому найближчим часом ми оголошуємо конкурс на новий раунд переговорів генеральних директорів… уже днями розпочнеться новий набір», - пояснив заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, у серпні в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун заявляла, що її відомство в рамках реформи державної служби та оновлення кадрового потенціалу планує залучити понад 50 осіб.

МОЗ у вересні оголосив конкурс на керівників директоратів за п’ятьма напрямками – фармацевтичний; громадського здоров’я; медичних послуг; науки, інновацій, освіти та кадрів; стратегічного планування та європейської інтеграції.

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Було отримано 203 заявки, після перевірки документів залишилось 110 людей. До четвертого етапу - усного ситуаційного завдання - дійшло троє людей. До співбесіди - одна. Лише одна зі ста десяти.

Реформа державного управління змінює фокус роботи міністерств: з продукування нормативних актів та управління майном на формування політик у галузях, за які відповідає міністерство.

Ми продовжуємо шукати фахівців на посади генеральних директорів та заохочуємо на посади державної служби людей, які зможуть на високому рівні та ефективно виконувати завдання з підготовки та реалізації однієї з ключових національних реформ.

Мінімальний розмір окладу для генерального директора – близько 50 тисяч грн, повідомили у МОЗ.