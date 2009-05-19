Оптимізм та песимізм передаються по спадковості

Емоції, які ми маємо протягом життя, можуть вплинути на психічне благополуччя наших дітей. На думку доктора Альберто Халаб Букея, широкий спектр хімічних речовин, які генерує наш мозок, коли ми маємо різні настрої, впливають на зародкові клітини розмноження.

Клініцисти запропонували теорію, що гормони і хімічні речовини, що виробляються в результаті емоцій щастя, депресії і інших психічних станів, впливають на сперму і яйцеклітину і в результаті здатні довгостроково змінити психіку дитини у момент її зачаття. Відомо, що гормони, включаючи ендорфіни, а також такі наркотики, як марихуана і героїн володіють істотними ефектами на сперму і яйцеклітину, перетворюючи в них структури активних генів. Також давно доведено, що поведінка батьків безпосередньо позначається на характері дітей. Тепер фахівці вважають, що психологічний стан батьків теж передається генетично по спадковості.

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