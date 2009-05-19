У мешканця Дніпропетровська вилучено 500 капсул трамадолу

Вчора у Дніпропетровську співробітники Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС в області вилучили у 51-річного місцевого жителя 500 капсул трамадолу.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУМВС.

Слідчим управлінням обласної міліції порушено кримінальну справу за ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або аналогів). Триває слідство.