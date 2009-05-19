Змінено закон щодо соціального захисту багатодітних сімей

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосував 241 народний депутат з 439 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачається запровадження додаткових соціальних гарантій багатодітним сім’ям, зокрема позачергове надання із житлового фонду соціального призначення жилих приміщень сім’ям та одиноким матерям і батькам, які мають п’ятьох і більше дітей, а також у разі народження однієї жінки одночасно трьох і більше дітей.

Багатодітним сім’ям, у складі яких є троє і більше неповнолітніх дітей, надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом, 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами та 50-відсоткова знижка вартості палива для сімей, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Крім того, законом багатодітним сім’ям надаються безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів, безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту тощо.