Сьогодні Землю накрила магнітна буря: лікар радить, як запобігти погіршенню здорoв'я

У листопаді метеорологи прогнозують магнітні бурі, які розпочнуться 7 листопада і триватимуть до 11 листопада без перерви, також досить неспокійним буде 15 листопада.

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Як уберегтися радить лікар-терапевт Мирослава Бузько.

"Люди, які страждають на метеозалежність, можуть відчувати сильний головний біль, тахікардію, запаморочення. Якщо ви страждаєте на серцево-судинні захворювання, підвищується тиск, у дні, активізуються магнітні бурі максимально скоротити список запланованих справ. Перенесіть неприємні розмови або важливі візити на інший день. Уникайте конфліктних ситуацій. Бажано частіше прогулюватися пішки, не варто захоплюватися спиртним або іншими тонізуючими засобами", - каже лікар.

Вона підкреслює, що близько 70% інфарктів, гіпертонічних кризів та інсультів трапляються якраз під час магнітних бур. "Учені з`ясували, що при коливанні магнітного поля Землі, яке відбувається унаслідок збільшення сонячної активності, кров курсує по капілярах значно повільніше. Відповідно неминуче настає кисневе голодування тканин органів. У організмі відбуваються зміни. Як захисна реакція на негативну дію навколишнього середовища, в такі моменти спостерігається підвищення рівня холестерину і адреналіну. Це призводить до підвищеної стомлюваності, дратливості, втоми, до зниження життєвої активності. У дні магнітних бур набрякає обличчя. Гіпертонікам у такі дні без ліків виходити не варто", - каже лікар.

За її словами, залежність людини від погоди не обмежується лише метеозалежністю.

"Є ще й таке поняття, як метеоневроз. Залежність багатьох людей від погоди пояснюється не перепадами тиску, не зміною погоди і не спалахами на Сонці, а проблемами психологічними. Якщо говорити простіше, то метеоневроз – це фатальна залежність настрою і самопочуття від того, яка за вікном погода. Аналізи показують, що в організмі все гаразд, але людина реально нездужає", - радить лікар.

"Автомобілісти ризикують потрапити в аварію, на роботі працівник стає вкрай неуважним. Зарубіжні вчені дійшли висновку, що долати метеоневроз треба тільки науковими методами. Ця недуга, хоч і схожа на звичайну лінь, але є серйозним захворюванням, з яким необхідно активно боротися. Треба навчитися одержувати насолоду від навколишнього світу, у всьому бачити прекрасне. Протягом робочого дня треба робити передихи. Посидьте у затишному кафе, постежте з вікна за перехожими", - рекомендує лікар.

Вона підкреслює, що дуже корисні лікувальна фізична культура, гартування повітряними і сонячними ваннами, регулярний відпочинок на природі.

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" Ефективні хвойні ванни, які легко приготувати з хвойного екстракту в домашніх умовах. Їх тривалість — 10–15 хвилин, температура води — 35–37 градусів, курс лікування — 12–15 процедур. Важко переоцінити також значення здорового способу життя, відмову від такого чинника ризику, як куріння. Все це, за нашими спостереженнями, сприяє кращій адаптації організму до змінних кліматичних умов. При усіх видах метеозалежності слід постійно робити фізичні вправи, загартовуватися, вести здоровий спосіб життя. Якщо це повністю не зведе нанівець симптоми хвороби, то ймовірно її знизить", - зазначила лікар.