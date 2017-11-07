Як уникнути зараження хворобою Боткіна: рекомендації інфекціоністів

Вірусний гепатит А (хвороба Боткіна, хвороба брудних рук, жовтуха) – це гостра інфекційна хвороба з фекально-оральним механізмом передачі інфекції, переважним ураженням печінки і травного каналу, підкреслюють інфекціоністи.

Читайте такожУ притулку на Одещині зафіксовано спалах гепатиту А: госпіталізовано 19 дітей

Поширення вірусу відбувається переважно в теплий період року. Однак через тривалий інкубаційний та субклінічній стадії характеризується сплесками інфекцій навесні і восени.

Найбільш високий рівень захворюваності спостерігається серед дітей у віці молодше 15 років.

Медики зазначають, що джерелом інфекції є хвора людина з будь-якими формами захворювання. Інкубаційний період – 7-50 днів (в середньому 15-45 днів). До вірусу сприйнятливі виключно люди, незалежно від віку.

Вірус гепатиту А виділяється із фекаліями хворих на гепатит та передається від людини до людини (після контакту з хворим), через воду та харчові продукти, забруднені випорожненнями хворої людини, предмети побуту та брудні руки, недотримання правил особистої гігієни.

Читайте такожНа Тернопільщині зафіксовано спалах захворюваності на вірусний гепатиту А у дітей

Медики рекомендують - щоб уникнути зараження вірусом гепатиту А необхідно: