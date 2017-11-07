Як уникнути зараження хворобою Боткіна: рекомендації інфекціоністів
Найбільш дієвим етапом з ліквідації захворюваності вірусним гепатитом А є проведення вакцинації.
Вірусний гепатит А (хвороба Боткіна, хвороба брудних рук, жовтуха) – це гостра інфекційна хвороба з фекально-оральним механізмом передачі інфекції, переважним ураженням печінки і травного каналу, підкреслюють інфекціоністи.
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Поширення вірусу відбувається переважно в теплий період року. Однак через тривалий інкубаційний та субклінічній стадії характеризується сплесками інфекцій навесні і восени.
Найбільш високий рівень захворюваності спостерігається серед дітей у віці молодше 15 років.
Медики зазначають, що джерелом інфекції є хвора людина з будь-якими формами захворювання. Інкубаційний період – 7-50 днів (в середньому 15-45 днів). До вірусу сприйнятливі виключно люди, незалежно від віку.
Вірус гепатиту А виділяється із фекаліями хворих на гепатит та передається від людини до людини (після контакту з хворим), через воду та харчові продукти, забруднені випорожненнями хворої людини, предмети побуту та брудні руки, недотримання правил особистої гігієни.
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Медики рекомендують - щоб уникнути зараження вірусом гепатиту А необхідно:
- * використовувати для пиття та миття посуду лише перекип`ячену воду (воду кип’ятити не менше 10 хв., дати відстоятися);
- * не використовувати для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих джерел водопостачання;
- * не використовувати для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих джерел водопостачання;
- * при неорганізованому відпочинку для пиття та приготування їжі мати з собою запас питної води (краще бутильовану);
- * перед споживанням овочів, фруктів та ягід їх необхідно добре промити питною водою, для споживання дітьми – обдати окропом;
- * чітко дотримуватися правил особистої гігієни – обов`язково мити руки з милом перед приготуванням та вживанням їжі, після кожного відвідування туалету;
- * не займатись самолікуванням, при появі перших ознак захворювання терміново звернутись до лікаря.
- Профілактика вірусного гепатиту А, зводиться до раннього виявлення та ізоляції хворих, заключної дезінфекції в осередку інфекції. Особи, які контактували з хворими, підлягають медичному обстеженню протягом 35 днів на предмет виявлення ранніх симптомів хвороби.
- Основними профілактичними заходами, які спрямовані на запобігання поширення захворювання вірусним гепатитом А, є покращення комунального благоустрою міст та сіл, забезпечення населення доброякісною питною водою, дотримання правил особистої гігієни при приготуванні страв, якісне миття фруктів та овочів. Найбільш дієвим етапом з ліквідації захворюваності вірусним гепатитом А є проведення вакцинації.