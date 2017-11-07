МОЗ шукає керівника для Центру громадського здоров’я, а поки медичне відомство очолює фінансист

Міністерство охорони здоров‘я України оголошує конкурсний відбір на зайняття посади генерального директора Державної установи "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України".

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Основні напрями діяльності Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України - забезпечення збереження і укріплення здоров’я населення; забезпечення проведення оцінки епідеміологічних ризиків, епідеміологічного нагляду та моніторингу захворювань, заходів з організації біологічної безпеки та біологічного захисту, проведення лабораторних досліджень у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення і вжиття спеціальних заходів, спрямованих на попередження, локалізацію та ліквідацію спалахів інфекційних захворювань та епідемій, у тому числі пов’язаних з небезпечними, особливо небезпечними та новими інфекційними захворюваннями; здійснення групової та популяційної профілактики захворюваності інфекційними та неінфекційними хворобами тощо.

Строк подання документів - до 24 листопада 2017 року.

До цього центр очолювала Наталія Нізова, яку у 2016 році було обрано переможцем у відборі на цю посаду. З нею був підписаний контракт терміном на 1 рік.

Зараз виконуючий обов'язки Центру громадського здоров’я МОЗ України - Олександр Вовченко, який за освітою є фінансистом.