За 10 років в Україні кількість дітей зменшилася удвічі: з 14 до 7 мільйонів

Верховна Рада ухвалила внесений президентом закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей (№3579).

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Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 249 із 350 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом вносяться зміни до закону "Про основи національної безпеки України", якими передбачено, що охорона дитинства є однією з важливих сфер національних інтересів України. При цьому визнається, що зростання небезпеки для життя і здоров'я цивільного населення, насамперед дітей, внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів; збільшення кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які виховуються в інтернатних закладах, а також сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, на сучасному етапі є одними з основних загроз національним інтересам і національній безпеці України.

Крім того, законом вносяться зміни до Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", згідно з якими забезпечення особливого піклування про дитину та реалізації її прав визначено як принцип внутрішньої політики. Відповідно розширюється зміст основних засад внутрішньої політики у соціальній та гуманітарній сферах.

У Прикінцевих положення закону сказано, що він набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування. Також зазначено, що Кабінет міністрів має під час опрацювання проекту закону про державний бюджет на 2018 рік передбачити суттєве підвищення розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років та для дітей віком від 6 до 18 років.

Також передбачається, що уряд до 1 січня 2018 року має розробити та внести на розгляд Верховної Ради проект закону щодо покращення соціального захисту сімей з дітьми та встановлення справедливих соціальних гарантій дітям.

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Іван Спориш зазначив, що ухвалення даного закону «посилить увагу правоохоронців та військовослужбовців до питання дотримання прав дитини».

Представник президента України у Верховної Раді Ірина Луценко повідомила, що «за 10 років кількість дитячого населення зменшилася з 14 мільйонів до 7 мільйонів».

За її словами, за останні 5 років, «а особливо зараз, в період війни, не від збройної агресії щороку зростає кількість дітей, що стали жертвами злочинів, - це близько 8 тисяч дітей».

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При цьому Луценко додала, що внаслідок розбійних наслідків у 2014 році постраждали 48 дітей, у 2015 — 68, за 11 місяців 2016 року постраждали 98 дітей, а в цьому році — понад 100 дітей.

Луценко зазначила, що від згвалтувань у 2014 році постраждали 80 дітей, у 2015 році — 64, а у 2016 році — 75.

За її словами, зараз в Україні існує велика мережа інтернатних закладів, але влада ставить собі за мету «перетворити їх на будинки сімейного типу».