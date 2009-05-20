Наполеон помер від ниркової недостатності

Данський лікар-нефролог, нині 82-річний пенсіонер Арне Серенсен в своїй новій книзі "Нирки Наполеона" розвінчує одну з легенд, що окутують смерть французького імператора.

У монографії він стверджує, що Бонапарт помер в результаті ниркової недостатності, а зовсім не через отруєння миш`яком. Головна теза його праці свідчить, що Наполеон впродовж багатьох років страждав нирковий-кам`яною хворобою, від якої врешті-решт і помер.

Історія французького імператора - пристрасне захоплення колишнього головного фахівця з хвороб нирок в лікарні Аалборга /север Дании/. Протягом півстоліття Арне Серенсен вивчав і аналізував життя і здоров`я Наполеона - з дитинства і до кончини імператора.

На його переконання, Бонапарт з юних років мав звуження сечовипускального каналу, страждав хронічними інфекціями сечового міхура, нирковий-кам`яною хворобою і обструктивною нефропатією, які і привели до ускладнень із смертельним результатом.

Висновки Серенсена спираються на численні документи - щоденники самого Наполеона і свідчення його матері, а також на об`єктивні результати клінічного аналізу фактів, які у минулому були предметом помилкових інтерпретацій.

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