Аналіз крові: що має насторожити?

Особливу увагу має привернути на себе прискорене ШОЕ, зазвичай, спільно з анемією, розповіла УНІАН заступник директора Національного інституту раку доктор медичних наук лікар-гематолог Ірина КРЯЧОК.

Це повинно насторожити пацієнта і примусити звернутися до гематолога. ШОЕ у жінок у нормі становить до 15 мм на годину, у чоловіків - до 10 мм на годину. При онкогематологічному захворюванні, ШО, як правило, вище 30 мм на годину. Про наявність анемії свідчить зниження рівня гемоглобіну у жінок нижче 120 г/л, у чоловіків - нижче 130 г/л, особливої уваги вимагає ситуація, коли рівень гемоглобіну нижчий 100 г/л.

Кількість лейкоцитів у дорослої людини в нормі коливається від 4 до 9х1012/л. Ці клітини виконують багато функцій в організмі людини, головна з яких – забезпечення захисту організму від інфекцій. При відхиленні даного показника від норми також слід проконсультуватися у лікаря. Кількість тромбоцитів –клітин крові, які відповідають за здатність крові до згущення, в нормі становить від 160 до 400 х109/л, якщо їх показники або вищі, або нижчі, потрібно звернуться до гематолога за консультацією. Слід пам`ятати, що кровотворна система крові є дуже лабільною і реагує на різні ситуації, які виникають в організмі людини. Відхилення від норми в аналізі крові не завжди є ознакою злоякісного захворювання крові, а можуть бути проявом будь-якого гострого захворювання (бактерійні, вірусні інфекції) або ж симптомом незлоякісного захворювання крові (анемії). Проте, за ситуації, коли виявлені зміни в аналізі крові, краще одержати консультацію у фахівця-гематолога.