Яка у вас мотивація до куріння? Тест

За допомогою цього тесту курці можуть визначити причину, по якій вони не можуть відмовитися від цієї згубної звички.

Відповівши на питання тесту, ви повинні оцінити свої відповіді по такій системі: завжди – 5 балів, часто – 4 бали, час від часу – 3 бали, рідко – 2 бали, ніколи -1 бал. Нижче ви можете ознайомитися з питаннями тесту.

1. Куріння допомагає зберігати мені бадьорість.

2. Вам приносить задоволення сам факт присутності сигарети у вашій руці в процесі куріння.

3. Викурена сигарета доставляє вам приємні і розслабляючі відчуття.

4. Ви вважаєте за краще закурити сигарету в моменти злості на кого-небудь.

5. Якщо у вас закінчилися сигарети, то ви завжди знайдете спосіб їх придбати, оскільки інакше вас переслідуватиме відчуття неспокою.

6. Куріння для вас проходить на підсвідомому рівні, воно доведене до автоматизму.

7. Викурена сигарета виступає в ролі стимулятора, щоб відчути себе бадьоріше.

8. Вам приносить задоволення сам процес і ті дії, які ви здійснюєте при закурюванні сигарети.

9. Процес куріння просто приємний.

10. Ви закурюєте в тих випадках, коли чимось засмучені або відчуваєте себе некомфортно.

11. Ви чітко усвідомлюєте той факт, коли не вдається закурити сигарету.

12. Ви можете неусвідомлено закурити наступну сигарету, не дочекавшись, коли в попільничці загасне перший недопалок.

13. З першим затягуванням ви відчуваєте натхнення.

14. Вам приносить задоволення навіть вигляд диму, що видихається.

15. Найчастіше у вас виникає бажання закурити сигарету при відчутті комфорту і розслаблення.

16. Більше всього вас тягне до сигарети тоді, коли виникає бажання відволіктися від турбот.

17. Ви сильно бажаєте закурити тоді, коли пройшов деякий час після останньої викуреної сигарети.

18. Інколи ви виявляєте в роті сигарету при цьому, не пригадавши, коли і як ви її закурили.

Сума набраних вами балів може варіюватися від трьох до п`ятнадцяти – мотивація слабка.

При сумі в сім-одинадцять балів – середня мотивацію.

Сума балів вище одинадцяти – мотивація сильна.

Якщо ви відповіли на деякі питання «завжди» або «часто», то:

1-7-13 – ви намагаєтеся добитися стимулюючого ефекту від куріння.

17-8-18 – у вас просто потреба в маніпулюванні сигаретою.

3-9-19 – бажаєте добитися розслабляючого ефекту.

4-10-16 – використовуєте сигарету як підтримку при нервовій напрузі.

5-10-17 – у вас присутня психологічна залежність, коли ви відчуваєте непереборне бажання палити.

6-12-18 – банальна звичка.

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