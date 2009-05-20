Чим корисне взуття на підборах

Скільки раз нам говорили про те, що високий каблук шкідливий для здоров`я наших ніг? Однак тепер експерти, схоже, змінили свою думку. Дослідники зі США вважають, що ногам шкодить зовсім не каблук, а плоска підошва. Деякі фахівці вже рекомендують людям купувати взуття на каблуках, щоб зберегти здоров`я ніг.

Без сумніву, взуття на плоскій підошві дуже зручне, однак воно може стати причиною болю в ступнях і спині, мозолів, шишок на пальцях і навіть артриту. «За останні три роки ми помітили значне збільшення кількості проблем, пов`язаних із взуттям на плоскій підошві», - розповів хірург Майк О`Нейл (Mike O`Neill), голова Товариства лікарів ортопедів. Він вважає, що плоске взуття може призвести до таких неприємностей зі здоров`ям:

• Замість того, щоб нормально ходити, люди часто починають шаркати ногами, що погіршує поставу.

• плоска підошва сприяє нахилу стоп всередину, що призводить до розтягнення зв`язок. Розтягнуті зв`язки порушують правильну постановку пальців стопи, що призводить до сильних болів і появи шишок.

• Коли ступні нахиляється всередину, вони тягнуть за собою коліна. Від цього коліна можуть запалюватися і боліти. Це може призвести до розвитку артриту.

• Якщо в плоскому взутті бігати або підійматися вгору, брак підтримки стопи може призвести до запалення гомілок та болів в них.

Фахівці вважають, що ідеальна висота каблука - 2,5 сантиметри. Італійські вчені раніше дізналися, що носіння каблуків позитивно впливає на сексуальне здоров`я жінок. Правильна постава, яка підтримується при носінні взуття на каблуках, покращує кровопостачання м`язів тазового дна, що сприяє прекрасним відчуттів під час сексу.

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