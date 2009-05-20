Житомирська лікарня отримала медобладнання для новонароджених

Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО передала Житомирській обласній лікарні медичне обладнання для новонароджених.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, К.ЮЩЕНКО передала від Фонду «Україна 3000» інкубатор для новонароджених вартістю понад 62 тис. грн.

Як зазначалося під час церемонії, це медобладнання було придбано за кошти, зібрані під час благодійної акції, проведеної Фондом та компанією «МакДональдз Юкрейн». Минулого року під час акції було зібрано понад 1 млн. 600 тис. грн., які її організатори вирішили спрямувати на придбання неонатологічного обладнання для 30-ти дитячих лікарень України, в тому числі й для Житомирської обласної дитячої лікарні.

Окрім цього, Фонд «Україна 3000» і компанія «РЕАЛТОН» передали Житомирській обласній лікарні слухові апарати для дітей із вадами слуху.

К.ЮЩЕНКО також відвідала Житомирську школу-інтернат для глухих дітей, де взяла участь у відкритті шкільного музею з нагоди 80-річчя цього інтернату та посадила калину на території шкільного саду. Від імені Фонду «Україна 3000» школі передано подарунки - книжки до бібліотеки школи в рамках акції «З книгою – до дітей!» та інші.

К.ЮЩЕНКО побувала і у Свято-Михайлівському кафедральному соборі в Житомирі.