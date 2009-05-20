Кількість інфікованих новим грипом сягнула майже 10 тисяч - ВООЗ

Кількість інфікованих новим грипом сягнула майже 10 тисяч, це приблизно тисяча осіб на день, які заражаються грипом A/H1N1.

Про це повідомляє радіо “Свобода”, посилаючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров’я.

При цьому зафіксовано вже 79 смертельних випадків.

Генеральний секретар ООН Пан Гі МУН закликав бути «пильними і обережними» по відношенню до нового грипу. Виступаючи у Женеві на засіданні ВООЗ, він також застеріг від скорочення витрат на охорону здоров’я у період економічної кризи.

За його словами, «це не тільки погано з моральної точки зору, але й нерозумно з економічної». Генсек ООН зустрівся у Женеві з керівниками провідних фармацевтичних компаній, щоб обговорити з ними виробництво нової вакцини проти вірусу A/H1N1.