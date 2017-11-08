В Україні жодне відомство не відповідає за якість харчування у дитячих колективах

Кухар, дієтолог та дизайнер інтер’єру з Києва прибули до шкільної їдальні в Миргороді, аби спробувати змінити систему дитячого харчування в межах існуючого бюджетного фінансування. Місцеві кухарі впевнені, що без додаткових грошей годувати дітей смачно й корисно неможливо, пише ТСН.

Загалом по Україні вартість шкільних обідів коливається довкола позначки у 10 гривень. Найменше грошей виділяють у Херсонській області – лише 6,95 грн, а в Миргороді це коштує 9,20 грн. Іменитий столичний шеф-кухар почав спостерігати за процесом приготування їжі. Його перші пропозиції щодо поліпшення смаку страв розбиваються об нормативи – часник і перець дітям неможна.

Журналісти спробували з’ясувати, хто ж установив такі правила, але ані в Міносвіти, ані в МОЗ на себе відповідальність не взяли. Держпродспоживслужба переадресувала до позаштатного експерта – виходить, раціон майже чотирьох мільйонів українських дітей залежить від факультативного дієтолога.

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Експерт Інституту громадського здоров'я НАН України Марія Гулич зізнається, що нині за норми харчування дітей не відповідає ніхто. "Ви знаєте, що існує мораторій на перевірки, і він поширюється навіть на дитячі заклади. Виникає людський фактор. Він не може не виникнути, коли люди знають, що їх не перевірятимуть", - твердить вона. Водночас переконує, що заборонені в Миргороді приправи насправді в невеликих кількостях додавати можна, але єдиного документу, за котрим такі спірні питання можна було б вирішувати, не існує. Стандарти, постанови, доповнення – це розрізнені папірці, які лише множать маразм. "Вінегрет санстанція не дозволяє, заборонили", - твердять у миргородській школі.

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Дитячий гастроентеролог Наталя Чернега найперше звертає увагу на кількість хліба, котрий споживають школярі в їдальні. "Дитина отримує швидкі вуглеводи і солодке какао", - коментує сніданок вона. Таке меню з дня на день завантажує шлунки просто ситною, але не корисною їжею. В раціоні відсутні необхідні фрукти та овочі, про баланс речовин і калорій годі й мріяти. "Загалом це катастрофа", - підсумовує свої спостереження фахівець. Тож не дивується тому, що левова частка продуктів дітьми йде прямісінько на смітник – це і не смачно, і не корисно. В анонімному опитуванні школярів більше 72% назвали харчування в їдальні незадовільним.