У трьох містах країни працюватимуть мобільні групи з протидії домашньому насильству

З 2018 року мобільні групи з протидії домашньому насильству "Поліна" запрацюють у Києві, Львові та Хмельницькому.

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З 2018 року мобільні групи з протидії домашньому насильству запрацюють у Києві, Львові та Хмельницькому

Київ. 7 листопада. УНІАН. З 2018 року мобільні групи з протидії домашньому насильству "Поліна" запрацюють в Києві, Львові та Хмельницькому.

Як повідомляє Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України, про це заступник міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва заявила сьогодні під час презентації результатів роботи пілотних мобільних груп з протидії домашньому насильству "Поліна".

"Сьогодні у нас є всі підстави для масштабування проекту ще на три локації – у Новокадацькому районі міста Дніпра, Суворовському районі Одеси та Лівобережному районі Маріуполя. Протягом першого кварталу 2018 року "Поліна" запрацює в Києві, Львові та Хмельницькому", - сказала Дєєва.

Зазначається, що пілотний проект з 12 червня 2017 року реалізується у Дарницькому районі Києва, Малиновському районі Одеси та у місті Сєвєродонецьк Луганської області. За цей час до територіальних підрозділів поліції, де працює «Поліна», надійшло 1451 звернення з приводу вчинення насильства в сім’ї.

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"На ці виклики здійснено 1411 виїздів мобільних груп, в 91 з яких брали участь працівники соціальних служб. За результатами роботи складені 419 адміністративних протоколів та винесені 186 офіційних попереджень, проведені 363 профілактичні бесіди, прийняті 480 заяв від потерпілих, а також порушені 22 кримінальні провадження проти кривдників", - повідомляє Департамент комунікації.

Разом з тим зазначається, що загалом протягом дев’яти місяців 2017 року по допомогу до поліції звернулися 83 тис. 964 осіб, які постраждали від домашнього насильства.