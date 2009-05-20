Киян завтра безкоштовно обстежать щодо онкопатології

Завтра, 21 травня в Київському інституті дерматології та косметології буде організовано безкоштовне обстеження киян, що мають ознаки злоякісного переродження родимок.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

Акція організована Інститутом дерматології спільно з столичною мерією. Відбудеться вона за участю професора Київського Національного університету, член Європейської асоціації «Євромеланома» Ольги БОГОМОЛЕЦЬ.

В КМДА відзначають, що таке безкоштовне обстеження проводитиметься вперше в Україні та місті Києві.

За інформацією І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, профілактичний огляд проводитиметься в рамках Всеукраїнського благодійного марафону “Здоров’я”.

Цього року Україна приєдналась до Всесвітнього дня меланоми, в рамках якого фахівці з різних країн нагадують громадянам про необхідність регулярно перевіряти свої родимки, пам’ятати ознаки їх переродження та шкідливу дію сонячного опромінення, та проводять безкоштовні огляди людей, що стурбовані змінами у родимках та не мають достатньо коштів для оплати консультації лікаря.

«Впровадження щорічного Дня меланоми в Україні надасть можливість кожній людині безкоштовно пройти консультацію у провідних дерматологів будь-якого міста з приводу родимок, які мають ознаки переродження. Сьогодні смертність в Україні від меланоми складає 95%, в той час як в США цей показник ледь сягає 5%. Така фатальна для України різниця полягає не в відсутності необхідного обладнання чи фінансування, а лише в необізнаності населення і, як наслідок, несвоєчасному зверненні до лікаря», - зазначила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

21 травня 2009 р. в приміщенні інформаційного агентства УНІАН о 14.30 з нагоди запровадження щорічного Дня меланоми в Україні запланвоана прес-конференція під головуванням О.БОГОМОЛЕЦЬ. Також в прес-конференції візьмуть учать доктор медичних наук, професор, завкафедрою дерматовенерології і косметології Донецького Національного медичного університету Тетяна ПРОЦЕНКО та головний лікар Київського шкірно-венерологічного диспансеру Маріам КЛІМЕНКО.