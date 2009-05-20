Гіпертонію може зумовити вірус

Підвищення артеріального тиску - одне з найпоширеніших людських захворювань, яке вже давно сприймається майже як норма. Між тим, в більшості випадків справжня причина його появи так і не встановлена. Американські вчені прийшли до висновку, що одним із пускових механізмів може бути інфікування "популярним" вірусом.

Тільки в США від гіпертонії страждає кожен третій дорослий. А по всьому світу - мільйони, якщо не мільярди людей. У рік сім мільйонів з них помирає від усякого роду ускладнень. Це інфаркти та інсульти, серцева та ниркова недостатність, ішемічна хвороба серця та й безліч інших проблем зі здоров`ям.

Вчені провели досліди на чотирьох групах лабораторних мишей (по 12 у кожній). Першу - тримали на стандартній дієті і заразили цитомегаловірусом (cytomegalovirus) через чотири тижні після початку експерименту. Другій (здоровій) - ввели в раціон багато продуктів, які містять холестерин. Третю - годували також як і другу і через чотири тижні теж інфікували вірусом. Контрольну групу здорових мишей годували звичайною їжею.

Ще через шість тижнів вчені провели серію досліджень артеріального тиску у тварин.

У своїй статті, опублікованій у відкритому доступі в журналі PLoS Pathogens, автори пишуть, що ті миші, що були заражені цитомегаловірусом, мали більший кров`яний тиск, ніж здорові (приблизно на 10 міліметрів ртутного стовпа). До того ж дієта з високим вмістом холестерину ще більше погіршувала становище (підвищення в середньому на 50 міліметрів ртутного стовпа).

Між тим, цитомегаловірусом за різними підрахунками заражені від 50 до 99% всього дорослого населення планети. Він передається через біологічні рідини, а також від матері до новонародженого.

"Майже у 90% випадків справжня причина гіпертонії залишається нез`ясованим, і ми вважаємо, що вірус вносить свій значний внесок", - говорить провідний дослідник професор Клайд Крампекер (Clyde Crumpacker) з медичної школи Гарварда (Harvard Medical School).

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