Якщо в око потрапило чужорідне тіло

Припустімо, в очі потрапив не просто пил, а наприклад, червоний перець. У цьому випадку очі водою краще не промивати. Так до чого ж слід вдатися, щоб надати першу допомогу запорошенним очам?

У минулому столітті очі при запаленні рекомендували промивати розчином борної кислоти. Але зараз цей спосіб став менш популярним у зв`язку з тим, що наука пішла далеко вперед не тільки в галузі складання лікарських препаратів, але і в їх аналізі. Розчин борної кислоти тепер вважається скоріше небезпечним для очей, ніж лікувальним і потрапив в категорію «одне лікує – інше калічить».

Традиційно ефективними залишаються чайна заварка, слабкий розчин ромашки, розчин календули. Пошкоджене око можна протерти ватним тампоном, рясно змоченим в розчині одного з перерахованих вище засобів. Очі можна промити, наливши розчин у спеціальний медичний стаканчик або використовувати звичайну чайну чашку. Око опускається в рідину відкритим, при цьому ним треба енергійно поморгати і покрутити білком в різні боки. Якщо процедура розрахована на обидва ока, то перед промиванням другого рідину в стаканчику потрібно замінити.

Щоб вгамувати біль і печіння, добре застосовувати контрастні недовгочасні припарки. Пласкі ватні тампони, рясно змочені і віджаті в гарячій та холодній крутій заварці чорного чаю, поперемінно прикладаються до очей на 3 хвилини.

Якщо біль довго не вщухає, і раптом вийшло ускладнення, то одним з найефективніших засобів, який можна порівняти з дорогими медикаментами, є козяче молоко. Його лікувальні якості давно славляться в народній медицині, і доведені наукою. Козяче молоко застосовується в лікуванні катаракти й ефективне при знятті симптомів печіння і набряклості. Проблема тільки в тому, що жителям міст знайти натуральне козяче молоко в короткі терміни досить важко.

Після промивання будь-яким засобом в око слід закапати альбуцид: цей протизапальний засіб блокує розвиток інфекції.

Для зняття набряків застосовуються також компреси з міцно завареного чаю та компреси з картоплі, нарізаної тонкими пластинками, або картопляною кашкою.

Природно, що після того, як буде надана перша допомога потерпілим очам, все-таки слід звернутися до лікаря.

ubr.ua