Мінтранс продовжує вживати протиепідемічні заходи

Міністерство транспорту і зв`язку України продовжує вживати заходи для недопущення проникнення вірусу грипу А/H1N1 на територію України.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України з посиланням на першого заступника міністра транспорту і зв`язку Володимира РАБОТНЬОВА.

Зокрема, відповідно до Локального плану дій Мінтрансу з недопущення проникнення на територію України вірусу, з травня був посилений протиепідемічний режим і проведені дезинфекційні заходи у місцях масового перебування людей (аеропорти, залізничні і автовокзали, морські і річкові вокзали).

На даний час проведені інструктажі екіпажів, провідників, бортпровідників і інших працівників, що здійснюють обслуговування пасажирів, щодо основних симптомів грипу і порядку здійснення профілактичних заходів у разі виявлення хворих з підозрою на це захворювання.

Створено запас дезінфікуючих і миючих засобів, дозволених Мінохоронздоров`я до використання. На підприємствах транспорту створено запас марлевих пов`язок, гумових рукавичок, захисних окулярів для індивідуального захисту працівників, що здійснюють обслуговування пасажирів і транспорту.

У медичних пунктах на залізничних, морських вокзалах і в аеропортах передбачені приміщення для тимчасової ізоляції хворих, які прибули з країн, де зафіксоване розповсюдження грипу типа А/H1N1.

Постійно здійснюється медичний (санітарний) післярейсовий огляд екіпажів суден, бригад поїздів та іншого персоналу, які прибувають з країн, де виявлене захворювання грипом типа А/H1N1, а також огляд пасажирів, які прибувають з країн, де виявлено цей вірус.

За словами В.РАБОТНЬОВА, серед інших профілактичних засобів – підвищення інформованості населення. Зокрема, серед працівників галузі, пасажирів у залах очікування, біля кас, у транспортних засобах розповсюджуються «Пам`ятки про заходи профілактики грипу типа А/H1N1», а на шляху проходження і в місцях скупчення пасажирів через гучномовці подається інформація про прояви грипу і необхідність використання засобів особистої гігієни.

У разі виявлення захворювання або підозри на захворювання грипом типа А/H1N1 працівники галузі зобов`язані негайно інформувати територіальні установи охорони здоров`я і санепідемстанції.

Нагадаємо, при Міністерстві транспорту і зв`язку України працює оперативний штаб з питань недопущення проникнення на територію України вірусу А/H1N1 під керівництвом першого заступника міністра транспорту і зв`язку України Володимира РАБОТНЬОВА (створений наказом Мінтрансу 30 квітня ц.р.). Штаб оперативно взаємодіє з аналогічними оперативними штабами Мінохоронздоров`я, МЗС, МНС, Мінагрополітики, Державної прикордонної служби, Державної митної служби і щодня інформує Мінохоронздоров`я про заходи, які Мінтрансу здійснює з метою недопущення проникнення вірусу в Україну.

Крім того, посилена співпраця з санітарно-епідеміологічною службою, розроблені загальні плани заходів з недопущення занесення і розповсюдження вказаного захворювання.

5 травня 2009 року затверджений Локальний план дій з недопущення проникнення вірусу на територію України.