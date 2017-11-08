Епідемічний поріг щодо грипу та ГРВІ не перевищено у жодній з областей України

На 44-му тижні 2017 року активність грипу та ГРВІ в регіонах України залишається низькою: у жодній з областей України епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ не перевищений.

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Як повідомили УНІАН у Центрі грипу та ГРВІ, показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 404,6 на 100 000 населення, що на рівні минулого сезону. Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській, найменший – у Тернопільській областях. В жодній із областей України не спостерігається епідемічного підйому захворюваності. Найчастіше хворіли та потребували медичної допомоги в умовах стаціонару діти 0 – 14 років.

На ГРВІ захворіло 156 419 людей, що типово для цієї пори року.

Досліджено 31 зразок матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ та у двох випадках визначеноі РНК віруси грипу типу А

Смертей через ускладнення від грипу цього тижня не зафіксовано.

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Медики нагадують, що хронічні захворювання можуть збільшити ймовірність серйозних ускладнень через грип. Зокрема: надлишкова вага, астма, хронічні захворювання печінки, хронічна терапія аспірином у дітей, хронічні захворювання нирок, послаблений імунітет, хронічні захворювання легень, хвороби серця, діабет, неврологічні захворювання і психоемоційні стани.