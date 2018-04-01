Звички, які забирають сили та здоров'я

Наші повсякденні побутові звички нерідко призводять до того, що сил у нас стає все менше і менше. Таких звичок, як мінімум, сім.

Перша: регулярне недосипання За статистикою, в 60-і роки минулого століття середньостатистична людина відводила на сон 8 годин, зараз – приблизно 6,5. Ми стали менше спати через темп життя, що прискорився. Але крім цього збільшилася кількість людей, страждаючих розладами сну (наприклад, на тлі стресу).

Багато хто намагається компенсувати недолік сну вихідними, вдаючись до так званої «сонної булімії» - тобто, відсипаючись до середини суботи. Особливої користі це не приносить. Дослідники з Північно-західного університету (штат Ілінойс) довели, що недосип, накопичений протягом декількох днів, не можна компенсований за один раз. Річ у тому, що брак сну протягом доби організм здатний без збитку компенсувати наступного дня. Систематичне неотримання «компенсації», протягом декількох днів підряд, приводить до дратівливості, пригніченого стану і ожиріння.

Друга: постійні спроби схуднути за допомогою дієти

Любителів посидіти на дієті можна розділити на три групи. Одні (і їх меншина) дійсно вмудряються, посидівши на дієті, розлучитися із зайвою вагою. У інших нічого не виходить – і вони залишають свої спроби обмежити свій раціон. Треті ж без сну і відпочинку підбирають собі все нові дієти або починають одну і ту ж кожного разу з початку.

Саме вони, ці наполегливі любителі дієт знаходяться в групі ризику. Вони постійно переживають почуття провини і незадоволеності за невиконані плани по схудненню, вони намагаються покарати себе все більш строгою дієтою, страждають від постійного відчуття голоду (і часто – від недоліку важливих речовин). В результаті вони знову зриваються. Як не банально, але доведеться в черговий раз повторитися: дієта повинна бути збалансованою, а спроби схуднути найуспішніші, якщо вони супроводжуються фізичним навантаженням.

Третя: хронічні болі Деякі люди, що відчувають хронічні болі, роками відкладають візит до лікаря, керуючись міркуваннями, ніби: «Сьогодні, здається, трохи легше – може воно взагалі перестане боліти?».

Проте дослідження показують, що між пацієнтами з депресією, посттравматичним синдромом і хронічним болем є певна схожість. Це так звана дезаптаційна реакція, яка виражається в м`язовій слабкості, зниженні апетиту і лібідо, зменшенні фізичної активності, неспокійному сні і зниженні концентрації уваги. Така людина постійно відчуває себе виснаженою, і це сильно знижує якість життя. Четверта: звичка глушити каву літрами Чашка кави додає бадьорості, зате літр кави щодня цю бадьорість віднімає. Все просто: виникає ефект звикання, для бадьорості потрібна все більша доза, яку, врешті-решт, неможливо постійно збільшувати. Крім того, споживання кофеїновмісних напоїв підсилює обезводнення. Тим, кому складно відмовитися від звички пити декілька чашок кави в день, має сенс поєднувати їх з питтям води протягом дня. Втім, тим, хто обходиться без кави, вода теж не пошкодить. Дієтологи радять пити 8 стаканів води щоденно.

П`ята: регулярний прийом енергетичних напоїв «Енергетики» не повинні ставати постійним уранішнім напоєм. Приймаючи цей достатньо могутній стимулятор, людина одержує ударну дозу кофеїну, таурину і часто женьшеню. Після такої мобілізації внутрішніх резервів, організму потрібне відновлення і відпочинок. У особливій небезпеці знаходяться печінка, нервова і серцево-судинна системи. А при регулярному прийомі енергетиків відбувається звикання, і “напій, що бадьорить”, з часом бадьорить все менше і менше.

Шоста: недолік кисню Недолік кисню від постійного перебування в задушливому приміщенні уповільнює обмін речовин і приводить до підвищеної стомлюваності. Порадою «більше гуляйте після роботи», на жаль, зможе скористатися далеко не кожен. Тому можна пошукати вихід в іншому: по-перше, існують кисневі коктейлі, а по-друге, можна змінювати техніку дихання. Протягом всього дня ми дихаємо поверхнево, роблячи неглибокі вдихи. Варто приділити хоч би декілька хвилин в день тому, щоб «продихатися», роблячи повільні глибокі вдихи, або звернутися до релаксаційної дихальної техніки.

Сьома: недолік руху Малорухливість зовсім не приводить до економії сил: м`язи без навантаження втрачають тонус, у результаті зникає і енергія. Більш того: фізична активність знижує не тільки ризик серцево-судинних захворювань, але і ризик виникнення депресії і, як з`ясувалося, впливає на тривалість життя. Дослідники Університету Південної Кароліни протягом 12 років вели спостереження за групою з 2600 літніх людей. З`ясувалося, що фізична активність впливає на тривалість життя набагато сильніше, ніж навіть наявність нормального індексу маси тіла. Іншими словами, неважливо, повна людина або худа: якщо вона багато часу протягом дня проводить в русі, вона проживе довше.

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