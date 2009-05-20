Вчені змогли перетворити стовбурові клітини на кров'яні

Американські вчені запропонували спосіб перетворення стовбурових клітин в клітини крові без використання медикаментів.

Група учених під керівництвом Джорджа Далі з Дитячої лікарні Бостона поклала ембріональні стовбурові клітини миші під пристрій, який обертається, - між зовнішнім і внутрішнім кільцями програвача. Зсувна напруга, що надається на клітини завдяки обертанню кілець на різній швидкості протягом двох днів, призвела до їхньої трансформації у клітини крові.

"Зсувна напруга зробила це саме по собі. Ми перепробували всі види впливу на клітини, і всі вони заходили у глухий кут, поки ми не дійшли до методу обертання", - розповів один з учасників групи Вільям Ленш. Зсувна напруга призвела до прояву генів клітин крові і обмежила виробництво азотної кислоти, яка блокує їхню диференціацію.

У цілому, ці дані визначають важливу роль біомеханічного впливу на освіту клітин крові, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature.

Питання про те, чи можуть подібні фізичні сили грати роль в утворенні інших тканин, залишається відкритим, зазначає Ленш.

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