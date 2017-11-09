Червоний Хрест відправив жителям окупованих територій Донбасу гуманітарну допомогу
10:23, 09 листопада 2017Країна
21
Від Місії МКЧХ вантажівки перевозили гігієнічні та продуктові набори, офісні приладдя загальною вагою 273 тонни.
Червоний Хрест відправив допомогу жителям окупованого Донбасу / REUTERS
Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста відправила жителям тимчасово окупованих територій Донбасу понад 270 тонн гуманітарної допомоги.
Читайте такожШвейцарія направила медобладнання і реагенти для Луганського протитуберкульозного диспансеру
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, вчора через КПВВ «Новотроїцьке» на неконтрольовану територію проїхали 14 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем. Зокрема, від Місії МКЧХ вантажівки перевозили гігієнічні та продуктові набори, офісні приналежності загальною вагою 273 тонни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter