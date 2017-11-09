Червоний Хрест відправив жителям окупованих територій Донбасу гуманітарну допомогу

Від Місії МКЧХ вантажівки перевозили гігієнічні та продуктові набори, офісні приладдя загальною вагою 273 тонни.

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста відправила жителям тимчасово окупованих територій Донбасу понад 270 тонн гуманітарної допомоги. Читайте такожШвейцарія направила медобладнання і реагенти для Луганського протитуберкульозного диспансеру Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, вчора через КПВВ «Новотроїцьке» на неконтрольовану територію проїхали 14 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем. Зокрема, від Місії МКЧХ вантажівки перевозили гігієнічні та продуктові набори, офісні приналежності загальною вагою 273 тонни.

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