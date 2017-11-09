В Україні - понад 1 млн 300 тисяч людей, які живуть з цукровим діабетом

У Києві у неділю, 12 листопада, на НСК "Олімпійський" громадське об’єднання «Українська діабетична федерація» проведе «ДіаФорум-2017», присвячений темі "Жінка та діабет".

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Про це організатори заходу повідомили на прес-конференції в УНІАН.

Як заявив президент Українського медичного клубу Іван Сорока, в Україні на цукровий діабет хворіє кожна десята-дванадцята людина.

"В Україні - 1 млн 300 тисяч осіб, які страждають на цукровий діабет. Понад половина із загальної кількості хворих на цукровий діабет - жінки. На жаль, держава не звертає уваги на проблеми цих громадян. Цукровий діабет - це світова проблема. У світі таких хворих - близько 400-450 млн. ВОЗ та ООН рекомендує урядам країн звернути увагу на цю проблему", - зазначив Сорока.

За його словами, Громадська рада Міністерства охорони здоров’я проголосувала за створення робочої групи з відновлення в Україні реалізації державної програми "Цукровий діабет", якою передбачено комплексне вирішення проблем хворих на цукровий діабет.

"Важливо таких пацієнтів забезпечити не лише медикаментами, а й соціальними гарантіями, робочими місцями, соціалізувати", - наголосив Сорока.

Він підкреслив, що у всьому світі препарати для лікування цукрового діабету надаються безоплатно, натомість в Україні пацієнти за лікування платять чималі кошти.

За словами заступника голови ради «Української діабетичної федерації» Ірини Власенко, захворюваність на цукровий діабет у світі набуває ознак пандемії.

"Ця хвороба - значне навантаження на економіки держав. У 2006 році була прийнята резолюція ООН "Про Всесвітній день діабету". Головним досягненням резолюції стало те, що вона закликала уряди держав прийняти національні програми щодо профілактики та лікування діабету. У 2016 році 157 країн світу вже мали свої національної програми з лікування діабету. Україна ж поки немає плану дій щодо подолання цієї хвороби", - сказала Власенко.

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Вона підкреслила, «ДіаФорум» проводитиметься з метою привернути увагу до проблеми цукрового діабету в Україні та розробити національну політику щодо сучасної медичної допомоги хворим на цукровий діабет 1-го та 2-го типів.

Довідка УНІАН. Щорічно у світі з 2007 року 14 листопада відзначається Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Був проголошений Генасамблеєю ООН у резолюції від від 20 грудня 2006 року.