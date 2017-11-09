МОЗ затвердив новий класифікатор медичних професій

1 листопада 2017 року вступили у дію зміни до класифікатора професій, у якому змінилися також й медичні посади. Зазначені зміни були внесені відповідно до міжнародної класифікації та нормативів Європейського Союзу. Як пояснили УНІАН у МОЗ, введено нові професійні назви: “лікар внутрішньої медицини”, “асистент ерготерапевта”, “асистент фізичного терапевта”, “парамедик”, “екстрений медичний технік”, “інструктор з надання догоспітальної допомоги”, “інструктор з надання першої допомоги”.

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Змінено професійну назву роботи "фельдшер з медицини невідкладних станів" на "парамедик", а “лікар-терапевт” на “лікар внутрішньої медицини”. Також змінено назву роботи “сестра медична з лікувальної фізкультури”, “сестра медична з масажу” на “асистент фізичного терапевта”. Назву “інструктор з трудової терапії” та “інструктор з трудової адаптації” змінено на “асистент ерготерапевта”.

Відповідно до міжнародної класифікації у новому класифікаторі скасовано такі професійні назви робіт, як “лікар-терапевт дільничий”, “лікар-терапевт підлітковий”, “лікар-терапевт цехової лікарської дільниці”, “фахівець з фізичної реабілітації”.

Класифікатор професій використовується для запису про роботу у трудові книжки працівників. Наголошуємо, що ні в якому разі не йдеться про скасування посад чи звільнення медичних працівників. Медики з відповідною освітою та навичками автоматично займатимуть посади з новими професійними назвами, з подальшим проходженням курсів підвищення кваліфікації.

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На сьогодні Міністерство охорони здоров’я України разом із фахівцями приводить у відповідність пов’язані із цими змінами нормативні-правові акти.

Нововведення не приведуть до скорочення медичних працівників, а лише приведуть у відповідність до європейських стандартів назви посад та програми підготовки. Просимо не вірити маніпуляціям та поширювати офіційну й перевірену інформацію.